Şahin Irmak: Tedbirimizi aldık

Habertürk'ten Onur Aydın'in haberine göre; Şahin Irmak ve eşi Asena Tuğal, önceki gün Etiler'de köpeklerini gezdirirken görüntülendi.

Çift, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem hakkında konuştu. Tuğal; "Şahin, evde yakalanmış, köpeğin sesine uyanmış. Ben de parktaydım, spor aletinin üstündeydim. O yüzden çok hissetmedim. Hiç ders almıyoruz ama" dedi.

Şahin Irmak, olası bir depremde tedbirler aldıklarını söyleyerek; "Kendi adımıza deprem çantamız var, ufak kendi aramızda fikir tatbikatı gibi bir şey yaptık. Binamızı da biliyoruz, herhangi bir çürüğü yok, o yüzden rahat oturuyoruz" diye konuştu.