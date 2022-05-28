"O şekilde sosyalleştirmeyi başardım ki, arabalardan, korna sesinden veya gürültülerden korkmuyor. Şunu hepimiz biliyoruz ki, bir kuş yabaniyse başka bir hayvanı gördüğü anda ona ya saldırır ya da kaçar. Ancak Hari bunu yapmıyor. Hari, tam anlamıyla insan gibi."