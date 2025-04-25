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        Haberler Yaşam Sahiplendiği papağanını yanından ayırmıyor

        Sahiplendiği papağanını yanından ayırmıyor

        Eskişehir'de 37 yaşındaki 2 kız çocuğu annesi Sevda Karataş, 2 yıl önce sahiplendiği ve adını 'Limon' koyduğu papağanını yanından ayırmıyor. İşlettiği restoranda papağanı ile gezen Karataş, "Limon biraz obur. Çok güzel yemek yer ve hiçbir şey ayırt etmez. Şöyle bir huyu var, yemeği önüne koyduğunda yemez. Sen çiğneyeceksin o da ağzından yiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:54 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:54
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        Sahiplendiği papağanını yanından ayırmıyor
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        Eskişehir'de restoran işleten, evli ve 2 kız çocuğu annesi Sevda Karataş, 2 yıl önce papağan sahiplenerek adını 'Limon' koydu.

        Limon'a evdeki kafesinde bakan Karataş, bir süre sonra kafesten çıkararak evde serbest dolaşmasını sağladı.

        Kısa sürede aileye alışan papağanla aralarında güçlü bir bağ oluşan Sevda Karataş, Limon'un kendileriyle aynı yemekleri yediğini ve soğuk havalarda hırkasının cebine girerek ısındığını ifade etti.

        Karataş'ın işlettiği restoranın maskotu haline gelen Limon, müşterilerin de ilgi odağı oluyor.

        "NE YAPARSAM O DA AYNI ŞEYLERİ YAPIYOR"

        Limon'la her yere beraber gittiklerini anlatan Sevda Karataş, kendi çocuklarından ayırt etmediğini ve ona bir anne gibi davrandığını belirterek, "Can sıkıntısından kuş almak istedim, yavruyken aldım. Hayvanları çok seviyordum. Sonra seve seve kendime alıştırdım. Aslında konuşma değil ama taklitlerimiz oldu. Ne yaparsam o da aynı şeyleri yapıyor. 'Aşkım, cici kuş, canım ve cicim' der, kendisini böyle sevdirir. Günümüz böyle geçiyor. Aramızda böyle bağımız var. Birbirimizi severiz, sevdiririz, öperiz. Ne yersem, o da onu yer. Neresi olursa oraya giriyor. 'Şöyle geç' dediğim için değil, kendisi rahat hissettiği için orada. Cebime girmeyi genellikle soğukta üşüdüğü zaman, kışın yapar. Kendisini ya şapkamın içine saklar ya da cebime girer" diye konuştu.

        "ÇOCUKLARIM KISKANIYOR"

        Papağanıyla aralarındaki bağın görenleri şaşırttığını ifade eden Karataş, "Benim 2 kızıma olan sevgim nasılsa Limon'u da o kadar seviyorum. Çocuklarım kıskanıyor. Özellikle de küçük kızım çok kıskanır. 'Anne hep sana yakın davranıyor. Bize niye öyle davranmıyor. Öyle sevmek istiyorum' diye konuşuyor ama maalesef Limon sevdirmiyor. Limon biraz obur. Çok güzel yemek yer ve hiçbir şey ayırt etmez. Şöyle bir huyu var, yemeği önüne koyduğunda yemez. Sen çiğneyeceksin o da ağzından yiyor. Onu bir anne gibi besliyorum" dedi.

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