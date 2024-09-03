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        Haberler Gündem Güncel Sahipsiz Köpek Kanunu uygulanıyor mu? Yönetmelik yolda! | Son dakika haberleri

        Sahipsiz Köpek Kanunu uygulanıyor mu? Yönetmelik yolda!

        Sahipsiz Köpek Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Kanuna rağmen köpeklerin toplanmadığına yönelik eleştirilere ilişkin AK Partili kurmaylar, 2 hafta sonra çıkarılacak uygulama yönetmeliğini işaret etti. Kaynaklar, yönetmelikle köpeklerin nasıl toplanacağı ve sürecin nasıl işleyeceğinin belirleneceğini ifade etti.

        Giriş: 03.09.2024 - 19:09 Güncelleme: 03.09.2024 - 19:27
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        Sahipsiz Köpek Kanunu uygulanıyor mu?
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        Sahipsiz Köpek Kanun teklifi, 30 Temmuz’da Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun 2 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI YÖNETMELİK HAZIRLAMAYA BAŞLADI”

        Tarım ve Orman Bakanlığı, temmuz ayında kanundaki maddelerin nasıl uygulanacağını tarif eden bir uygulama yönetmeliği hazırlamaya başladı. Bakanlık, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin görüşlerini aldı. CHP'li belediyeler, kanunu uygulamayacağını belirtti. Kanunun uygulanmadığı ve sokak köpeklerinin toplanmadığına yönelik eleştirilere ilişkin AK Partili kurmaylar, hazırlıkları süren yönetmeliği işaret etti.

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        “ÇIKARILACAK YÖNETMELİKLE SÜRECİN İŞLEYİŞİ BELLİ OLACAK”

        Habertürk'e konuşan kurmaylar, 2 hafta sonra çıkarılacak yönetmelikle köpeklerin nasıl toplanacağı ve sürecin nasıl işleyeceğinin belirleneceğini ifade etti. AK Partili kaynaklar, yönetmelik çıkarılmadan önce belediyelerin üzerine düşen görevlere dikkat çekti. Kurmaylar, "şu anda kanun çıktığı için de belediyeler, toplum sağlığı, can güvenliğini ilgilendirecek kısımda tedbirler almak zorunda." ifadelerini kullandı.

        “TOPLAMA İŞLEMİ EN AZ SEVİYEDE ACI VERECEK ŞEKİLDE YAPILACAK”

        Uygulama yönetmeliği, ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi’ne dayandırılacak. Sözleşmeye göre köpeklerin toplanması işlemi, fiziksel ve manevi olarak en az seviyede acı verecek şekilde gerçekleştirilecek. Barınaklarda yeterli ve uygun gıda ve su bulunması gerekecek. Sokak hayvanlarının hareketi için uygun imkanlar sağlanıp, kaçışını önleyecek tüm tedbirler alınacak. Yönetmelikte barınakların kurulması gibi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetim alanına giren hususlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #sokak hayvanları
        #haberle
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