Sahne senin İrfan Can!

Özellikle iç sahada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yaralar alan Fenerbahçe'de Mesut Özil’in sakatlığı planlamaları değiştirdi.

Teknik Direktör Erol Bulut, yıldız oyuncunun yokluğunda yeni transfer İrfan Can Kahveci'yi ilk on bire monte etmeyi düşünüyor. Antalyaspor maçının ikinci yarısında ilk defa sarı lacivertli formayı sırtına geçiren İrfan Can artık on birin değişmezi olacak. Erol Hoca orta sahada Mert Hakan, Pelkas ve İrfan Can'ı kullanacak. Bu oyuncuları arkalarında ise Luiz Gustavo ile Sosa yer alacak, Ozan kulübede oturacak.

THIAM DA 11'E

Erol Bulut, Konyaspor karşısında hücum kurgusunda da değişikliğe gidecek. Antalyaspor maçında yedek soyunan Mame Thiam bu defa ilk on birde maça başlayacak. Tanzanyalı golcü Samatta ise yedek kulübesine çekilecek.

Hücum kurgusu orta alanın sağında Osayi Samuel de yedek kulübesine çekilecek, bu bölgede Valencia oynayacak, ileri uçta ise Mame Thiam görev yapacak. Ayrıca kart cezasını tamamlayan Serdar Aziz, Attila Szalai’nin partneri olarak görev yapacak. Sol bekte Novak, sağ bekte ise Gökhan Gönül oynayacak.

CANER ERKİN'DE SON DURUM

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in önümüzdeki hafta affedilmesi bekleniyor. Caner'in teknik heyetle yaptığı görüşmede, "Şampiyonluk mücadelesinde takıma katkı vermek istiyorum" dediği belirtildi.