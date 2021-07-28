Show TV'de izleyici ile buluşan, Ay Yapım imzalı fırtınalar estiren dizi Şahsiyet'in altınca bölüm tanıtımı yayınlandı.

"ONUN MAHKEMESİNİ BEN KURACAĞIM!"

Agâh'ın ormanda başka bir adamı daha öldürdüğü tanıtımda Nevra'nın sorguladığı kişi dikkat çekiyor. Cemil'in sözleri ise amacının ne olduğu konusunda akıllarda soru işareti oluştururken olaylarla ilgisi merak konusu oluyor.

ŞAHSİYET'TE NELER OLDU?

Şahsiyet'in bu gece ekrana gelen beşinci bölümünde Agâh'ın Ateş'in havuzuna bıraktığı cesedi bulan Nevra, bir şok daha yaşadı. Davadan alınma riski olmasına rağmen Nevra, cesedin üzerindeki mesajı yok etmeyerek cesur bir harekette bulundu. Nevra'nın bu hareketi, güven kazandı ve davadan alınmadı. Deva, Agâh'ın eski dairelerinden birine kız arkadaşıyla beraber gidince gerilim arttı. O sırada evde olan Agâh, ne yapacağını bilemezken Deva ve kız arkadaşı, kapıyı açamayınca geri döndü. Havuzdaki cesedin ardından ormanlık alanda üzerinde mesaj olan bir ceset daha bulundu. Cinayetleri işlediği düşünülen kişinin aslında katil olmadığının ortaya çıkması büyük ses getirdi. Tepkiler sebebiyle bir açıklama yapmak zorunda kalan Cinayet Büro, basın toplantısı düzenledi. Agâh'ın işlediği cinayetlerin sayısı artarken olayların Kambura ile bir ilgisi olduğundan şüphelenilmeye başlandı. Nevra ve Tolga başkomiser, Kambura'ya gitti. Agâh'ın kızı Zuhal'in yeni başladığı işte patronu, Agâh'ın Kambura'dan tanıdığı çıktı. Üstelik öldürmek istediği hedeflerinden biriydi. Tüm ilçenin ev yaktığı hikayeyi dinleyen Nevra, olayı Tolga'ya da anlattı ancak Kambura'ya gittiklerinde inceledikleri raporlarda yangının kendiliğinden çıktığı yazıyordu. Hikayeyi anlatan Selim de tehdit edildiği için anlattıklarını yalanladı. Agâh, hedeflerini tek tek öldürmeye devam ederken Nevra'nın olayı çözüp çözemeyeceği heyecanla bekleniyor.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaşıyor.

Şahsiyet, yeni bölümüyle 3 Ağustos Salı saat 23.15'te Show TV'de!

İşte Şahsiyet'in 6. Bölüm Tanıtımı;