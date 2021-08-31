Nevra iz sürmeye devam ediyor! 0:00 / 0:00

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Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaştığı 'Şahsiyet' sıra dışı hikâyesi ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

'Şahsiyet' bu gece heyecan dolu 10. bölümüyle ekrana gelecek. Yıllar önce Kambura'da işlenmiş suçun mağdurunu bulduğunu zanneden Nevra aslında yanılmış olduğunu anlar ancak bu suçun izini bırakmaz ve Kambura’daki ipuçlarının üstüne gitmeye devam eder.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Emmy'i alan 'Şahsiyet', bu gece saat 23.15’te Show TV'de!

'Şahsiyet'in 10. Bölüm Tanıtımı;