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Haberler Televizyon Şahsiyet'te Nevra, çocukluğuyla yüzleşiyor!
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Nevra, çocukluğuyla yüzleşiyor!

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Şahsiyet dizisi, bu gece heyecan dolu 4. bölümüyle ekrana gelecek. Nevra ipuçlarının peşinde, cinayetlerle arasında tek bağ olan Kambura'ya gittiğinde uzun zamandır kaçtığı çocukluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak

Şahsiyet'te Nevra, çocukluğuyla yüzleşiyor!
Nevra, çocukluğuyla yüzleşiyor!
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HABERTURK.COM

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaştığı ‘Şahsiyet’ sıra dışı hikâyesi ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Şahsiyet bu gece heyecan dolu 4. bölümüyle ekrana gelecek. Nevra ipuçlarının peşinde, cinayetlerle arasında tek bağ olan Kambura'ya gittiğinde uzun zamandır kaçtığı çocukluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Emmy’i alan Şahsiyet, bu gece saat 23.15’te Show TV’de!

Şahsiyet'in 4. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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