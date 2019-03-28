Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, yılda 50 milyar TL hacmi olan yasadışı bahis siteleri ve işyerlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ederken, sosyal medya üzerinden sözde bahis oyunlarıyla onlarca kişiyi dolandırıldı.

ÇIĞ GİBİ ARTIYORLAR

Sosyal medya üzerinden ‘Yasal bahis danışmanı', 'Maç kuponlarını kesin tutturuyoruz', ‘Kupon satışımız başlamıştır' diye ortaya çıkan yasa dışı bahisçiler , bir çok vatandaşı uzağa düşürerek, paralarını alıyor. Sosyal medya üzerinde çığ gibi büyüyen bu dolandırıcılık yöntemine karşı önlem alınamıyor.

NASIL DOLANDIRIYORLAR

Bu yeni yönteme göre dolandırıcılar şöyle çalışıyor: Önce Facebook, Instagram veya Twitter üzerinden sahte bir profil hesap açıyorlar. Profillerine ‘Yasal bahis danışmanı', 'Maç kuponlarını kesin tutturuyoruz', ‘Kupon satışımız başlamıştır' diye yazıyorlar.

Vatandaşı tuzağa düşürmek için sayfalarında sözde satın aldığı maç kuponunu tutturup binlerce lira para kazandıklarını ifade eden kişilerin teşekkür videoları da yer alıyor. Oysa yasal bahisin verdiği maç kuponunu oynayarak binlerce lira para kazandıklarını söyleyen videolardaki bu kişiler dolandırıcıların işbirliği yaptığı kişiler.

KUPON BAŞI 200 İLE 400 ARASI

Videolara inanıp bu kişilerle irtibata geçen vatandaş, dolandırılmaya başlanıyor. Dolandırıcılar kendilerinin güvenilir şirket olduğunu ve kuponu kendilerinin oynayacağını ve kesin kazandıracaklarını söyleyerek 200 ile 400 lira arası 'maç kuponu' adı altında para alıyor. Parayı gönderdikten 2 saat sonra uzağa düşen vatandaş dolandırıcı tarafından aranarak "Tebrikler 40 bin lira para kazandınız" diyor. Aslında dolandırıcılar ne kupon oynamıştır nede tutulan bir maç kuponunu verebiliyorlar.

'VERGİSİ VAR' DİYEREK İKİNCİ KEZ DOLANDIRIYORLAR

Para kazandığını sanan vatandaşın sevinci dolandırıcının "Bu parayı size göndermek için paranın vergisini göndermeniz lazım.’ sözü yarıda kalıyor. Dolandırıcıya inanıp paranın sözde vergisini gönderen vatandaş bir süre sonra dolandırıldığını anlıyor.

MAĞDUR SAYISI ÇOK

Bu yöntemle dolandırılan onlarca vatandaş polise şikayette bulundu. Ancak bir çok mağdurda 100 yada 200 TL dolandırıldığı için polise veya savcılığa giderek şikayetçi olmuyor. Dolandırıcılar sık sık profil değiştirerek değişik sahte isimlerle sosyal medya üzerinde dolandırmaya devam ediyor.