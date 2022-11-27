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Haberler Gündem Sahte doktor her şeyi tek tek anlattı
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Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı! İfadesi pes dedirtti

Tekirdağ'da, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde, yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan 25 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı. Özkiraz ifadesinde her şeyi tek tek anlattı

Sahte doktor her şeyi tek tek anlattı
Sahte doktor her şeyi tek tek anlattı
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İHA

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 20 yaşındaki kadının ameliyat masasında fotoğrafı ortaya çıktı. Sahte belgelerle doktorluk yapamaya çalışan genç kadının aynı zamanda ifadeleri de ortaya çıkarken, her şey ailesine yalan söylemekle başlamış.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi devlet hastanesinde bomba gibi gündeme düşen sahte doktorluk rolüne bürüne Ayşe Özkiraz, tutuklandıktan sonra yeni gelişmeler ortaya çıktı. 20 yaşındaki kadının ameliyat masasında fotoğrafı ortaya çıkarken, kadın doktorluk rolüne ailesine yalan söyleyerek başlamış.


Ayşe Özkiraz’ın işte o ifadeleri:

“Ortaokulu Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulunda okudum. Liseyi Veliköy Meslek Lisesinde okudum ve 2021 yılında mezun oldum.Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Bana güvenip yüksek puan alacağımı düşünüyorlardı. Liseden mezun olurken üniversite sınavına girdim. Ancak başarısız olduğum için tercih yapmadım. Ailemin güvenliğini sarsmamak için evde sorun olmasın diye anneme, üvey babama ve üvey kardeşlerime Çapa Tıp Fakültesini kazandığımı söyledim. Ailem sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgem üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp aileme gösterdim. Bundan sonra tek başıma İstanbul'a gittim. Fatih Gazi Özel Kız Öğrenci Yurduna gittim. Burada hem öğrenciler hem de çalışanlar kalıyordu. İlk başta çalışan olarak kalmayı düşündüm. Sonra vazgeçip yurt idaresinde görevli olan soy ismini bilmediğim N. isimli görevli kadına kendimi tıp fakültesi öğrencisi olarak tanıttım. Benden bir takım resmi belgeler istediler. İstenilen belgelerden sadece öğrenci belgesini daha sonra getireceğimi söyledim. Sonraki süreçte de sürekli olarak getireceğim diyerek bu kişileri oyaladım. Yurdun masrafları için de ailemle görüştüm. Ailem zaten bu fakülteyi kazandığımı düşündüğü için bana para gönderiyordu. Yurda yerleştim soy ismini bilmediğim S. ve A. isimli Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri olan telefon numaraları el konulan telefonumda kayıtlı bulunan öğrencilerle birlikte kalmaya başladım. Bu öğrencilere Çapa Tıp Fakültesinde öğrenci olduğumu söyledim. Bu süreçte Çapa Tıp Fakültesinin bahçesine ara ara gittim. Burada öğrencilerle tanıştım. Bunlardan birinin ismi Hatice idi. Diğerlerini hatırlamıyorum. Bu kişilerle hiç bir zaman samimi olmadım. Bende numaraları yoktur. Hiç bir şekilde derse girmedim. Okula girebilmek için İstanbul ili Eminönü semtinde ismini hatırlamadığım bir pasajda öğrenci kimlik kartı bastırdım. Bu kartların üzerine Ayşem Özkiraz yazdırdım. Aramada ele geçen kartlar bu öğrenci kartlarıdır. Okula girerken bu öğrenci kartlarını gösterip giriyordum. Bu sebeple şüphe duyulmuyordu. Okula gitmediğim zamanlarda da İstanbul'da part time farklı yerlerde çalıştım. Ayrıca aynı yerde Ankara Şehir Hastanesi, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi personel kimlik kartlarını da bastırdım. Ancak bunları hiç bir yerde göstermedim. Plaketleri de Instagram'dan bir sayfa ile görüşerek yaptırdım” dediği öğrenildiği
Acilde muayeneleri izlemiş, ameliyattan sonra dikiş yapmış.

"KENDİMİ TIP FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLARAK TANITTIM"

Sahte doktor ifadesinin devamında, “Yurtta kaldığım dönemde Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yemekhanesine yurtta kalan öğrencilerle birlikte yemek yemeye gidiyorduk. Kaldığımız yurda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi daha yakındı, ben çevremdekilere Çapa Tip Fakültesi öğrencisi olduğumu söylediğim için onların kartları üzerinden yemek alıyordum. Parasını onlara gönderiyordum. Hatta A.Ö. isimli Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi kendi yemek kartını kullanmadığı için bana vermişti. Bir süre de onun kartıyla yemek yedim. Ayrıca Instagram üzerinden S.U. ve F.G. isimli Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hemşire ve personel olan şahıslarla tanıştım. Bunlara kendimi doktor olarak tanıttım. Bunlarla zamanla arkadaş olduk. Zaman zaman İstanbul’dan Çerkezköy'e geliyordum. 2021 yılının Kasım ayı içerisinde annem hastalandı. Çerkezköy Devlet Hastanesine getirdik. Burada N.Ö. isimli acil hekimine kendimi doktor olarak tanıttım. Annemi muayene ettirdim. Sonra da bir kaç kez daha Çerkezköy Devlet Hastanesi acil bölümüne geldim. Acilde durup vakit geçirmek istediğimi söyledim. F.Ç. isimli doktor bana izin verdi. Onun izniyle hastanede vakit geçirdim. Burada bulunduğum zaman zarfında doktor koltuğuna oturduğum olmuştur. Boynuma stetoskop da takmıştım. Bu stetoskopu medikalciden almıştım. Acilde bulunduğum zaman zarfında kesinlikle hasta muayene etmedim, ancak muayeneleri izledim. İfade ettiğim üzere sadece bir kaç kez acil bölümüne geldim. 2021 yılı eğitim dönemi bittikten sonra 2022 yılı Haziran ayı içerisinde Çerkezköy'e ailemin yanına geldim. Geldikten sonra Çocuk Cerrahı olmak istediğim için tek başıma hiç kimseyi referans göstermeden Çerkezköy Devlet Hastanesinde Çocuk Cerrahı olan Dr. M.K.’nin odasına gittim. Sekreteri ile görüşüp kendimi tıp fakültesinden mezun doktor olarak tanıtıp doktor M.K. ile görüşmek istediğimi söyledim. Sekreterinin ismi T.A.. Bir süre sonra Dr. M.K. beni kabul etti. Görüştük. Kendimi Çapa Tıp Fakültesi mezunu doktor olarak tanıttım. Ayrıca TUS sınavında 81 puan aldığımı söyleyip TUS sınav sonuç belgesi gösterdim. Bu belgeyi daha önce yaptığım gibi Instagram üzerinden görmüş olduğum B.O. ismine hazırlanmış belge üzerinde telefonda oynama yaparak oluşturmuştum. Çocuk Cerrahisi bölümüne ilgi duyduğumu, yanında vakit geçirmek istediğimi söyledim.


"BİRÇOK KEZ MUAYENE VE AMELİYATA KATILDIM"

Annemin öğretmen babamın ise gıda mühendisi olduğunu, Ankara'da yaşadıklarını söyledim. Daha sonra Doktor M.K. bana yanına gidip gelebileceğimi söyledi. Bu şekilde Çocuk Cerrahisi bölümüne gidip gelmeye başladım. Burada muayenelere katıldım. Doktor M.K. kurmuş olduğum ilişkiye istinaden Çerkezköy Devlet Hastanesindeki tüm cerrahi branşların doktorlarıyla iletişim kurdum, muhabbet ettim. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım. Doktor M.K.’nin hastalarını ameliyattan sonra yapılan dikiş işlemini bizzat kendim yaptım. Bunları yaptığımdan Dr. M.K.’nin haberi vardı. Kendisi bana müsaade etti. Hatta benim kolumdan tutup beni ittirip "çocuğum diksin." diyordu. Sadece Dr. M.K.’nin ameliyatlarına katılmadım. Diğer cerrahların da ameliyatlarına katıldım. Ancak bu diğer doktorların ameliyatlarında herhangi bir tıbbi işlem yapmadım. Sadece gözlemci oldum. Bu ameliyatlara hep doktorların rızasıyla girdim. Hastanede beni herkes sevmişti. Hemşireler, genel cerrah sürekli görüştüm. Burada bulunduğum zaman zarfında zaman zaman önlük, forma giyip, stetoskop takıyordum. Bir çok kez muayene ve ameliyata katıldım. Bana göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki kişiler Çerkezköy Devlet Hastanesinde farklı bölümlerde çalışan doktor, hemşire ve farklı bölümlerde çalışan personellerdir. Muayenelere gidip geldikçe etrafımdakiler ile ilişkim ilerledi, sekreter T. bana doktor M.’nin odasının anahtarını verdi. Ele geçen kaşeyi ben bastırmadım. 12/11/2022 tarihinde sekreter T. beni hastaneye çağırdı. Hastanede bana gerçek adımı, ne iş yaptığımı, ailemin nerede yaşadığını sordu. Ben yalan söylediğimi anladıklarını fark ettim. Sonra da Dr. M.K. ile görüştüm. Onlara her şeyin yalan olduğunu, doktor olmadığımı, gerçek ismimin Ayşem değil Ayşe olduğunu, ailemin baskısından korktuğum için böyle bir şey yaptığımı söyledim. Benim adıma basılan kaşeyi benden aldılar, hastaneden ayrıldım” dediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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