Sahte dövizle ödeme yapan 2 turist yakalandı 0:00 / 0:00

DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahte dövizle harcama yapan 2 turiste gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekipleri, ilçede eğlence mekanları ile otel ve marketlerde sahte döviz harcandığı bilgisine ulaştı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Hollanda uyruklu J.J.V.K. (22) ile P.D.B. (21) olduğunu belirledi.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

İki turistin kaldığı otele, dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Otel odasındaki aramada, sahte olduğu belirlenen 500 dolar ile 380 Euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.