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        Haberler Gündem Güncel Sahte gelin çetesine canlı yayında baskın! | Son dakika haberleri

        Sahte gelin çetesine canlı yayında baskın!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün çok hareketli dakikalar yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 20:36 Güncelleme: 03.01.2025 - 20:36
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        Sahte gelin çetesine canlı yayında baskın!
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        Gelin gittiği evde çetenin eline düştüğünü söyleyen Arzu’nun, ortaya atılan iddialarla birlikte çeteyle bağlantılı olduğunun ortaya çıkması büyük ses getirdi.

        Didem Arslan Yılmaz’ın ısrarlı yayınları sonucu kayınvalide Nazlı, üvey kayınpeder Hasan ve Arzu, emniyet güçleri tarafından canlı yayında alındı. Arzu, ekip arabasına giderken “Bizi bu işe sokan kişi Sakine” diyerek, şok edici bir itirafta bulundu.

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