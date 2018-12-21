- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Antalya'da Kamu Personel Seçme Sınavı'nı (KPSS) kazanıp Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nde elektrik mühendisi olarak işe başlayan İsmail Mehmet Aydın'ın diplomasının sahte olduğu 8 yıl sonra ortaya çıktı.
GERÇEK FAKSLA ORTAYA ÇIKTI
2010 yılında yapılan KPSS'yi kazanan İsmail Mehmet Aydın, ASAT'ta elektrik mühendisi olarak işe başladı. DHA'nın haberine göre, amirleri tarafından takdir edilen ve bağlı bulunduğu şube müdürlüğünce kademesi yükseltilen Aydın'ın, sahte diplomayla KPSS'ye girdiği, geçen aylarda çalıştığı kuruma gelen faksla ortaya çıktı. ASAT'ın konuyu yargıya taşımasının ardından İsmail Mehmet Aydın hakkında kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattığı gerekçesiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Aydın'ın işine de son verildi.
'MÜVEKKİLİMİN KURUMA VERDİĞİ EMEK YOK SAYILAMAZ'
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık İsmail Mehmet Aydın ve avukatı katıldı. Duruşmada, İsmail Mehmet Aydın'a Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği tarafından verildiği iddia edilen 'mühendislik diploması'nın sahte olduğu açıklandı. Sanık avukatı, diplomanın bilgisayar ortamında hazırlandığını bunun da kuruma ibraz edildiğini belirterek, şunları söyledi: "Kurum tarafından bu belgenin sahteliği denetlenmemiştir. Sanığın işe girmesinden 8 yıl sonra bir faksla sahteliği ortaya çıkmıştır. Bu belgenin iğfal kabiliyeti yoktur. Bu durumda sanığın eyleminin dolandırıcılık olarak değerlendirilmesi düşünülemez. Ayrıca sanık 8 yıl boyunca emeği karşılığında kurum tarafından takdir edilmiştir. Bu nedenle kurumun verdiği maaşların zarar olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Müvekkilimin kurumdan aldığı para karşılıksız yardım değil, hizmet karşılığında alınan bir ücrettir. Kuruma verilen emek yok sayılamaz."
'ORTAYA ÇIKACAK DİYE HEP SIKINTI ÇEKTİM'
Sanık İsmail Mehmet Aydın ise savunmasında bir hata yaptığını belirterek, "Keşke yapmasaydım. Pişmanım. Artık geriye çevireceğim bir şey değil. Üzgünüm, oldu bir kere. Çalıştığım süre içerisinde de her gün ortaya çıkacak diye, hep sıkıntı çektim" dedi. Mahkeme başkanı duruşmanın bitirileceğini söyleyerek, sanık Aydın'dan son sözünü sordu. Aydın, "Kurumda çalışırken hep takdir aldım. Şube müdürünce de yükseltildim. Görevlerimi layıkıyla yerine getirdim. Elimden geleni yaptım. Bir hata yaptım. Beraatımı istiyorum" dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.