        Sahte plaka şebekesine operasyon!

        Adana'da sahte plaka basıp satan şüphelilere operasyon düzenlendi. Soruşturmada yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Adana'da merdiven altı atölyelerde sahte plaka basıp, satış yapan 4 şüpheli, operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, merdiven altı atölyelerde sahte plaka basıp, satışını yaptığı belirlenen 4 şüphelinin kimliğini deşifre etti.

        Şüphelilerin gelen siparişlere göre hazırladığı plakalara soğuk damga ve karekod basıp, piyasaya sürdüğü saptandı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Yüreğir ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

        Şüpheliler gözaltına alınırken, atölyelerde yapılana aramada; basımı yapılmış 136 sahte plaka, 710 boş plaka ile plaka üretiminde kullanılan presleme makinesi, mühür, plaka boyama silindiri, 3 karekod makinesi, 2 bin 100 harf ve rakam kalıbı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Trump: Küba ile istediğim her şeyi yapabilirim
        İran ABD ile iletişimde mi?
        Konutta reel düşüşe devam
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        40 milyon dolar zararda
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        SGK’dan prim iadesi nasıl alınır?
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Türkiye'de ilk kez, Gaziantep'te görüldü
        İlk çocuklarını bekliyorlar
        Bağışıklığınızı sessizce zayıflatan alışkanlıklar
        Nvidia’dan 1 trilyon dolar beklentisi
        Silahı kavgada seken kurşun genç kızı hayattan kopardı
