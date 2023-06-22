Ankara'daki "sahte veteriner"in davasında ceza belli oldu!

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AA

Ankara'da, pet kuaförü Ataberk K. veteriner hekim olmamasına rağmen, hayvanlar üzerinde tıbbi tedavi ve bakım mahiyetinde hizmetler verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada ceza belli oldu.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (AVHO), Ataberk K.'nin Instagram hesabı üzerinden veteriner hekim yetki ve sıfatına haiz olmadan, hayvanlar üzerinde muayene, tedavi, ultrason gibi yalnızca veterinerlerin yapabileceği işleri usulsüz olarak yaptığına dair videolar paylaştığını öne sürerek, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulundu.

SAVCILIK TALİMATI İLE İFADESİ ALINDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatan savcılık, Ataberk K.'nin veteriner hekim olmamasına rağmen hayvanlar üzerinde tıbbi tedavi ve bakım mahiyetinde hizmet verdiğini ve bu hizmet karşılığında hayvan sahibi müşterilerinden herhangi bir tarifeye uymaksızın ücret aldığını tespit etti.

Savcılığın talimatı üzerine ifadesi alınan şüpheli Ataberk K., iş yerinde evcil hayvanları makine ve makasla tıraş ettiğini ayrıca kedi köpek maması ve takviye gıda ürünleri sattığını ifade etti.

"ANESTEZİ YAPMADIĞIM İÇİN İSTENMEYEN DURUMLAR OLABİLİYOR"

İş yerinde ultrason, krem tedavisi ve anestezi gibi veteriner hekimlerin yapabileceği uygulamalarda bulunmadığını öne süren şüpheli, şu beyanda bulundu:

"Instagram sayfasında bulunan paylaşım bana aittir, ancak bu paylaşımda herhangi bir sağlık kontrolü yapıldığı ile ilgili paylaşım yoktur. Yetkim olmadığı için kesinlikle anestezi yapmıyorum ve anestezi yapmadığım için hayvanları tıraş ederken, istenmeyen durumlar olabiliyor. Basit yaralanmalara krem tedavisi uygulamıyorum. Ufak tahrişler ve yaralanma olduğu zaman 'tentürdiyot' isimli herkesin kullanabileceği ve herkesin evindeki ve işyerindeki ilk yardım çantalarında olan maddeyi kullanıyorum."

PAYLAŞIMLARI GERİYE DÖNÜK İNCELENDİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataberk K. hakkında hazırladığı iddianamede, şüphelinin sosyal medya adresinde yer alan paylaşımların geriye dönük olarak incelendiği, elde edilen bulgularda şüphelinin veteriner hekim gibi davranmanın ötesinde hasta kabul ettiği, tıbbi ve cerrahi müdahalelerde bulunduğu, yaptığı iş ve işlemleri sosyal medyada paylaştığı ve paylaşımların fotoğraf altı yorumlardan ve paylaşım şeklinden de anlaşılacağı üzere bizzat kendisi tarafından yapıldığı anlatıldı.

ANESTEZİ ALTINDA YAPILACAK KUAFÖRLÜK HİZMETLERİ

Anestezi altında yapılacak kuaförlük hizmetlerinin, mutlaka veteriner hekim gözetimi altında uygulanması gerektiği ve veteriner hekim dışında hiç kimsenin hayvanları entübe etme ya da anestezi altına alma da dahil olmak üzere tıbbi ve cerrahi müdahalelerde bulunamayacağı belirtilen iddianamede, şüphelinin "6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına İlişkin Kanuna Muhalefet" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

MAHKEMEDEN HAPİS VE PARA CEZASI

Ankara Batı 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda mahkeme, sanığı "6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına İlişkin Kanuna Muhalefet" suçundan 6 ay hapis ve 200 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı.

Cezanın, sanığın geleceği üzerindeki etkilerini de dikkate alan mahkeme, takdiri indirim yaparak, cezayı 5 ay hapis ve 166 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, daha sonra cezayı 5 bin 320 lira adli para cezasına çevirdi.

Öte yandan mahkeme, 9 bin 200 liralık vekalet ücretinin de sanıktan tahsiline hükmetti.

Mahkeme, sanığın aynı suçu işlemeyeceğine dair yeterli kanaate ulaşmadığı gerekçesiyle cezayı ertelemedi.