        Haberler Gündem Güncel Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti | Son dakika haberleri

        Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti

        Türk edebiyatının müstesna isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakiler için taziye mesajında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 14:34 Güncelleme: 28.09.2025 - 14:34
        Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
        İstanbul Valisi Davut Gül NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Bakiler'in "Gözlerin İstanbul Oluyor Birden" şiirini paylaştı.

        Paylaşımda ayrıca "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadesi yer aldı.

        Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabıyla tanınıyor.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e Allah'tan rahmet diledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından paylaşılan taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."

        #Yavuz Bülent Bakiler
