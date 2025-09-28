Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti

İstanbul Valisi Davut Gül NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Bakiler'in "Gözlerin İstanbul Oluyor Birden" şiirini paylaştı.

Paylaşımda ayrıca "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadesi yer aldı.

Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabıyla tanınıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından paylaşılan taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."