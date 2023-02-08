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Haberler Sağlık Şakak Nedir, Vücudun Neresinde? Şakak Ağrısı Neden Olur?
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Şakak nedir, vücudun neresinde? Şakak ağrısı neden olur?

Şakak nedir sorusu tıbbi açıdan değerlendirildiğinde çukurumsu biçimde ve yüzün desteklenmesine yardımcı olan temporal kemiğin bilinen ismidir. Tıpta temporal kemik olarak geçen şakak vücudun neresinde?

Şakak Nedir, Vücudun Neresinde? Şakak Ağrısı Neden Olur?
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Şakak alın bölgesinin iki yan tarafında, elmacık kemiklerin üzerinde bulunan hafif çukurluğa sahip bölgelerdir. Anotomik olarak şakak neresi dendiğinde vücudun kafa kısmında yer alan, gözlerin alt köşelerindeki elmacık kemiklerin üzerindeki sağ ve sol yanlarındaki çukurlu bölgelerdir. Pek çok insan yaşadığı şiddetli şakak ağrılarından sıklıkla yakınmaktadırlar. Şakak ağrısı neden olurun fizyolojik ve psikolojik kökene sahip, birden farklı sebepleri bulunmaktadır.

Şakak Ağrısı Neden Olur?

Şakak ağrısı çift taraflı yaşanabileceği gibi sadece sağ şakak yahut sol şakak ağrısı olarak da görülebilir. Basınç hissi, sızlama, zonklama gibi şikayetlerle kendini gösterir. Bunların sebepleri de birbirinden farklı olabileceği için şakak ağrısı yalayanların mutlaka alanında uzman bir kulak burun boğaz doktoruna başvurmaları gerekmektedir. Şakak ağrısı neden olur? İşte cevapları;

- Stres, kaygı, üzüntü

- Diş sıkma

- Uykusuzluk

- Düzensiz beslenmek

- Hipertansiyon

- Migren

- Sinüzit

- Beyin ya da temporal lop tümörleri

- Yüz nevralijisi

- Bazı ilaçların yan etkileri

Şakak ağrılarının genel manada oluşum nedenleri kısaca bunlardır. Ancak bir de tek taraflı yaşanan şakak ağrıları görülebilmektedir. Bu noktada baş ağrısı tipleri devreye girmektedir. Küme tipi baş ağrısı, gerilim baş ağrıları, migren ağrıları gibi ağrı çeşitleri tek taraflı yaşanan şakak ağrılarının açıklaması olabilir.

Sağ Şakak Ağrısı Neden Olur?

Sağ şakak ağrısı neden olur diye cevap arayanlar için bu ağrı tipine bulantı, uyuşma gibi semptomların eşlik edebileceğini ekleyelim. Peki sağ şakak ağrısı neden olur?

- Nörolojik kökenli hastalıklar

- Küme tipi baş ağrısı

- Sinüzit

- Boyun kas sisteminden kaynaklı ağrılar

- Tek tarafta meydana gelen enfeksiyonlar

- Migren

- Yorgunluk, stres ve uykusuzluk gibi faktörler

Sol Şakak Ağrısı Neden Olur?

Baş bölgesinin farklı yerlerinde oluşan ağrılar başka başka hastalıkların habercisi olabilir. Sağ bölgede meydana gelen ağrı gibi sol şakak ağrısı neden olur konusu da merak edilmektedir. Sol şakak ağrısı neden olur?

- Tümör

- Gerilim tipi baş ağrısı

- Sinüzit

- Migren

- Stres ve yorgunluk

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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