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Sakarya'da 57 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Sakarya Pamukova'da yaklaşık 3 haftadır kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

Sakarya'da 57 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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AA

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kendisinden 20 gündür haber alınamayan 57 yaşındaki İlhan Sezer, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yenice Mahallesi Cihadiye Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 57 yaşındaki İlhan Sezer'den 20 gündür haber alamayan yakınları ve komşuları polise başvurdu.

Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, komşularının da yardımıyla evine girdiği Sezer'in hareketsiz şekilde evinde yerde yattığını belirledi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sezer'in öldüğünü belirledi.

Sezer'in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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