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        Haberler Gündem Sakarya'da çökme tehlikesi bulunan 4 katlı apartman tahliye edildi - Güncel haberler

        Sakarya'da çökme tehlikesi bulunan 4 katlı apartman tahliye edildi

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yeni başlayan bir inşaatın temel kazısının yanında bulunan 4 katlı bina, kolonlarından gelen seslerin ardından çökme riski nedeniyle tahliye edildi. Gece yarısı sokakta kalan bina sakinleri, yakınlarının yanına ve belediyenin misafirhanesine yerleştirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 04:33 Güncelleme: 25.04.2025 - 04:33
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        Çökme tehlikesi bulunan apartman tahliye edildi
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        Serdivan İlçesi 32 Evler Mahallesi 825. Sokak'ta 3 yıllık 4 katlı binanın kolonlarından gelen sesler, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

        Yeni başlayan bir inşaatın temel kazısı sırasında, hemen yanındaki 8 dairenin bulunduğu 4 katlı binadan çatırtı sesleri gelmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, sesleri duyar duymaz ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Serdivan Belediyesi, AFAD, itfaiye, polis ve Adapazarı Gaz Dağıtım (AGDAŞ) ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemi alındı.

        BİNADA ÇÖKME RİSKİ TESPİT EDİLDİ

        Yapılan ilk incelemelere göre, yeni inşa edilen binanın istinat duvarının altının boş olduğu, bu nedenle 4 katlı binada kayma ve çökme riski oluştuğu tespit edildi. Çatlak oluşan binanın elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Çökme riski bulunan binada yaşayan yaklaşık 45 kişi, zabıta ekiplerinin anonsları ile gece saatlerinde tahliye edildi.

        'SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLECEK'

        Serdivan Belediyesi, mağdur vatandaşların geçici olarak misafir edileceğini duyurdu. Belediye yetkilileri, sorunun çözümü için gerekli teknik çalışmaların derhal başlatılacağını ve benzer risklerin önlenmesi adına sürecin titizlikle takip edileceğini bildirdi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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