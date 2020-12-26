Camiler açık mı, cuma namazı kılınacak mı?

DHA

Yangın, saat 20.30 sıralarında Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nde Altın ailesine ait evde bilinmeyen nedenle çıktı. Evden yükselen alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında, Seyfi Altın ve kızı Rabia Su Altın yaşamını yitirirken, oğlu Mirza Altın ise yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mirza Altın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ÇOCUKLARINI HAFTA SONU İÇİN ALMIŞ

Yangında oğlu Mirza Altın'ın (10) yaralandığı, kızı Rabia Su Altın (4) ile birlikte hayatını kaybeden Seyfi Altın'ın (45) bir süre önce hamile olan eşinden ayrı yaşamaya başladığı ve hafta sonu vakit geçirmek için çocuklarını ayrı yaşadığı eşinden alarak evine getirdiği öğrenildi.

Yapılan ilk incelemede yangının sobayı tutuşturmak için dökülen benzinin parlaması sonucu meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangında ağır yaralanması sonucu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Mirza Altın’ın sağlık durumunun ciddi olduğu ve vücudundaki yanıklar nedeniyle Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yanık ünitesine sevk edildiği öğrenildi.