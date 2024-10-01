Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da fındık çeşitleri belirlendi | Son dakika haberleri

        Sakarya'da verim ve kaliteyi artıracak fındık çeşitleri belirlendi

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi akademisyenleri, verim ve kalite yönünden üstün özellikli 13 fındık çeşidini belirledi. Dekan Prof. Dr. Taki Demir, projenin detaylarını anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi, fındık üreticilerinin yaşadıkları verim ve kalite sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dekan Prof. Dr. Taki Demir'in yürütücülüğünde, SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün desteğiyle iki proje hazırlandı.

        2

        "Sakarya İli Fındıklarının Klon Seleksiyonu" projesiyle Akyazı, Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerine bağlı köylerde verim düşüklüğüne çözüm olabilecek çeşitlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

        3

        "Fındıkta Tozlayıcı Çeşitlerin Geliştirilmesi" projesiyle de fındıkta tozlanma eksikliği sorununa çözüm bulmak için çalışmalar yürütülüyor.

        4

        Dekan Demir, proje kapsamında Akyazı, Hendek, Karasu ve Kocaali'ye bağlı köylerde 1000'in üzerindeki bahçede yaptıkları inceleme sonucunda verim ve kalite yönünden üstün 13 fındık çeşidi adayını tespit ettiklerini bildirdi.

        5

        Bu yıl araştırmanın ikinci aşamasına geçerek çeşit adaylarının genetik farklılıklarını ortaya koyan moleküler genetik analizlerini yaptıklarını aktaran Demir, "Bundan sonraki süreçte üstün fındık çeşitlerinin aynı çevresel koşullardaki performansını belirlemek amacıyla bahçe tesis edilecek" bilgisini paylaştı.

        6

        Demir, iklim değişikliği nedeniyle tozlanma sorunu yaşanan yıllarda yörede yaygın olarak bulunan "Çakıldak" çeşidinde ciddi verim kayıpları yaşandığına dikkati çekerek, "Fındıkta tozlanma eksikliği sorununa çözüm bulmak amacıyla yürüttüğümüz 'Fındıkta Tozlayıcı Çeşitlerin Geliştirilmesi' isimli projemiz ile ülkemizin ilk tozlayıcı fındık çeşitlerini geliştirmeyi amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

        7

        Karasu ve Kocaali'de fındık bahçelerinde ya da doğal popülasyon içerisinde bulunan yabani fındık tiplerinin "Çakıldak" çeşidine tozlayıcı olarak uygunluğunu araştırdıklarını aktaran Demir, şunları kaydetti: "Çiçeklenme zamanı, polen kalitesi, meyve ve zuruf şekli bakımından değerlendirilen tozlayıcı çeşit adaylarının 'Çakıldak' çeşidinin verimine ve meyve kalitesine etkilerini birlikte araştırdık. Bu kapsamda 3 ümitvar tozlayıcı fındık çeşit adayı saptadık. Fakültemizde fındıkta tozlanma sorununu çözmek amacıyla polen muhafaza ve tamamlayıcı tozlama ile ilgili lisansüstü tezler de yürütülüyor. Ayrıca, farklı üniversitelerle işbirliği halinde iklim değişikliğinin fındık tarımına etkileri ile budama ve terbiye sistemlerinin uygunluğu konusunda araştırmalar yapılıyor."

        #yerel haberler
        #sakarya haberleri
        #fındık çeşidi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Pandemide bile daha iyiydi
        Pandemide bile daha iyiydi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın