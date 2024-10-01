Karasu ve Kocaali'de fındık bahçelerinde ya da doğal popülasyon içerisinde bulunan yabani fındık tiplerinin "Çakıldak" çeşidine tozlayıcı olarak uygunluğunu araştırdıklarını aktaran Demir, şunları kaydetti: "Çiçeklenme zamanı, polen kalitesi, meyve ve zuruf şekli bakımından değerlendirilen tozlayıcı çeşit adaylarının 'Çakıldak' çeşidinin verimine ve meyve kalitesine etkilerini birlikte araştırdık. Bu kapsamda 3 ümitvar tozlayıcı fındık çeşit adayı saptadık. Fakültemizde fındıkta tozlanma sorununu çözmek amacıyla polen muhafaza ve tamamlayıcı tozlama ile ilgili lisansüstü tezler de yürütülüyor. Ayrıca, farklı üniversitelerle işbirliği halinde iklim değişikliğinin fındık tarımına etkileri ile budama ve terbiye sistemlerinin uygunluğu konusunda araştırmalar yapılıyor."