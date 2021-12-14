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Sakarya'da Kovid-19 tedavisi gören diş hekimi hayatını kaybetti

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görev yapan Veysel Erdem Uzun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'da Kovid-19 tedavisi gören diş hekimi hayatını kaybetti
AA

Tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası 42 yaşındaki diş hekimi Uzun'un cenazesi, görev yaptığı hastanenin bahçesine getirildi.

Uzun'un yakınları, burada taziyeleri kabul etti. İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü de hastaneye gelerek başsağlığı diledi.

Veysel Erdem Uzun'un cenazesi, hastane önünde helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Törene, Uzun'un ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez, hastane personeli ile çalışma arkadaşları katıldı.

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