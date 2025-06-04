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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da SUV tipi araç, kamyona çarptı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Sakarya'da SUV tipi araç, kamyona çarptı: 1 ölü

        Sakarya Pamukova'da sürücüsünün kontrolünden çıkan SUV tipi araç, kamyona arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 05:33 Güncelleme: 04.06.2025 - 05:35
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        Sakarya'da SUV tipi araç, kamyona çarptı: 1 ölü
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        Sakarya'da D-650 karayolu Bilecik istikametinde seyreden Bahadır Yavuz (38) idaresindeki SUV tipi araç, Pamukova ilçesi girişinde, polis kontrol noktasında tek şeride inen yolda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Yavuz'un, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden, savcının incelemesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Bilecik istikametinde bir süre ulaşıma kapanan yolda, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik kontrollü sağlandı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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        #sakarya
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