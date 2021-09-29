TIR arızalandı, kasasında bulunan göçmenler kaçtı

Olay dün gece, TEM Otoyolu Sapanca Yüzevler mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan TIR arızalanınca sürücüsü yol kenarında durdu. Bu sırada, Karayolları ekibi yolda önlem almak için TIR´ın arkasına yanaştı. Ancak, TIR´ın kasasında bulunan kaçak göçmenlerin araçtan inerek ormanlık alana gittikleri görüldü.
Karayolları görevlileri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, olay yerine geldi. TIR sürücüsünün aracı bırakarak kaçtığı tespit edildi.
DHA'nın haberine göre; çevrede yapılan aramada ise Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin işlemler için İl Göç İdaresi´ne teslim edileceği belirtildi.
YORUMLAR