Sakarya'da TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde TIR'ın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Bilecik-Sakarya D-650 karayolu Turgutlu Mahallesi yakınında yol kenarında bir erkek cesedi olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; inceleme sonucunda cesedin İbrahim Demir'e (73) ait olduğu belirlendi.

ÖLEN KİŞİYE TIR'IN ÇARPTIĞI BELİRLENDİ Pamukova İlçe Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışma sonucunda fren izleri ve araç parçalarından yola çıkarak Demir'e bir TIR'ın çarptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde ekipler, İbrahim Demir'e çarptığı belirlenen TIR'ı Bilecik-Sakarya karayolu Geyve Şerefiye Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halinde buldu.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI Jandarma ekiplerince gözaltına alınan TIR sürücüsü M.B'nin ilk ifadesinde, yolun karşısına geçen kişiyi son anda fark ettiğini ancak çarptıktan sonra korkup kaçtığını söylediği öğrenildi. İbrahim Demir'in cenazesi, Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.