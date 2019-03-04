Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Bilecik istikametine giden Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, Pamukova Kültür Merkezi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Darı'ya (28) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Darı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Darı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.