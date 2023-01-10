Eski tavuk çiftliğinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi 

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde jandarmanın eski bir tavuk çiftliğine yaptığı baskında 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi´nde bulunan eski tavuk çiftliğine baskın düzenledi. Kümes ve depoda yapılan aramada O.Ö.´nün `on numara yağ´ olarak bilinen kaçak akaryakıt imal ederek sattığı belirlendi. 14 bin litre karışımlı akaryakıt, madeni yağ ayrıştırma ve filtrelemede kullanılan düzenek ele geçirildi. Ele geçirilen akaryakıt Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. O.Ö. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2023-01-10 20:14:00



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