Köpeklerin saldırdığı yavru karaca tedaviye alındı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, ormanda köpeklerin saldırısına uğrayan yavru karaca, tedavi altına alındı.

Kızılcıktepe mevkisinde saat 07.30 sıralarında ormandaki bağ evinde tatil yapan bir kişi, yavru karacanın köpekler tarafından saldırıya uğradığını gördü ve müdahale ederek kurtardı. Durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından alınan yavru karaca, tedavisi yapılmak üzere Kocaeli'de bulunan Ormanya Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Hafif şekilde yaralanan karacanın tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.