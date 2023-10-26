Sakarya'da fabrikada alüminyum tozu parlaması: 1 işçi yaralandı SAKARYA´nınArifiye ilçesinde, beyaz eşya ve otomotiv firmalarına filtre üreten bir fabrikada meydana gelen alüminyun tozu parlamasında 1 işçi yaralandı. Parlama sonrası çıkan küçük çaplı yangın, fabrika personeli tarafından söndürüldü.

SAKARYA´nınArifiye ilçesinde, beyaz eşya ve otomotiv firmalarına filtre üreten bir fabrikada meydana gelen alüminyun tozu parlamasında 1 işçi yaralandı. Parlama sonrası çıkan küçük çaplı yangın, fabrika personeli tarafından söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında 1'inci Organize Sanayi Bölgesi´nde bulunan beyaz eşya ve otomotiv firmalarına filtre üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın otomasyon sistemlerinin bulunduğu kısımda, alüminyum tozu parlaması sonucu yangın çıktı. Parlama sırasında fabrikada çalışan ismi öğrenilemeyen bir işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine varmadan, fabrikada görevli personel tarafından yangın söndürüldü, yaralanan işçi de otomobille hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.