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        Kocasını uyurken bıçaklayıp öldürdü, kendi babasını boğmaya kalkıştı

        SAKARYA´nınTaraklı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Emine B. (40), uyuyan eşi Eyüp B´yi (48) bıçaklayarak öldürüp, evde bulunan kendi babasını da seccade ile boğmaya çalıştı. Kızının engel olduğu Emine B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:50
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        Kocasını uyurken bıçaklayıp öldürdü, kendi babasını boğmaya kalkıştı
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        SAKARYA´nınTaraklı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Emine B. (40), uyuyan eşi Eyüp B´yi (48) bıçaklayarak öldürüp, evde bulunan kendi babasını da seccade ile boğmaya çalıştı. Kızının engel olduğu Emine B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Olay, saat 02.00 sıralarında Bostan ailesinin Duman Mahallesi´nde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Emine B., eşi Eyüp B.´yi uyurken bıçakladı. Emine B. daha sonra odadan çıkarak bu kez evde bulunan babası Ahmet G.´yi seccade ile boğmaya çalıştı. Ahmet G.´nin çığlıkları üzerine odaya giren E.B.´nin kızı, dedesini, annesinin elinden aldı.

        Evde bulunan diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Eyüp B.´nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. 

        Yapılan incelemenin ardından Eyüp B.'nin cenazesi morga kaldırılırken, Emine B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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