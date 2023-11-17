Kocasını uyurken bıçaklayıp öldürdü, kendi babasını boğmaya kalkıştı SAKARYA´nınTaraklı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Emine B. (40), uyuyan eşi Eyüp B´yi (48) bıçaklayarak öldürüp, evde bulunan kendi babasını da seccade ile boğmaya çalıştı. Kızının engel olduğu Emine B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

SAKARYA´nınTaraklı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Emine B. (40), uyuyan eşi Eyüp B´yi (48) bıçaklayarak öldürüp, evde bulunan kendi babasını da seccade ile boğmaya çalıştı. Kızının engel olduğu Emine B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Bostan ailesinin Duman Mahallesi´nde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Emine B., eşi Eyüp B.´yi uyurken bıçakladı. Emine B. daha sonra odadan çıkarak bu kez evde bulunan babası Ahmet G.´yi seccade ile boğmaya çalıştı. Ahmet G.´nin çığlıkları üzerine odaya giren E.B.´nin kızı, dedesini, annesinin elinden aldı.

Evde bulunan diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Eyüp B.´nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından Eyüp B.'nin cenazesi morga kaldırılırken, Emine B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.