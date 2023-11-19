Sakaryaspor - Beşiktaş: 1-2

STAT:Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Levent Gümüşdere, Suat Güz, Emin Arıcı

SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu(Dk.87 Orhan Can Bostan), Oğuz Yıldırım(Dk.45 Ali Ülgen), Donkor(Dk.79 Çağlayan Menderes), Rotman(Dk.87 Umut Uzun), Bülent Uzun(Dk.45 Bülent Cevahir), Hasan Kılıç(Dk.45 Erdi Dikmen), Roshi(Dk.79 Yusuf Sefa Karakuzu), Sinan Kurt, Murat Akpınar(Dk.45 Mikail Okyar), Del Valle(Dk.45 Burak Süleyman), Kassongo(Dk.45 Muhammed)

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Bailly, Umut Meraş(Dk.79 Emrecan Terzi), Onana, Yakup Arda Kılıç(Dk.33 Gökhan İnler), Tayfur Bingöl(Dk. 62 Emirhan Delibaş), Chamberlain(Dk.58 Abdülmecid Dönmez), Rebic(Dk.58 Adnan Karahisar), Emrecan Bulut(Dk.87 Aytuğ Kömeç)

GOLLER: Dk. 20 Kassongo(Sakaryaspor), Dk.15 Rebic, Dk.33 Onur Bulut(Beşiktaş)

Beşiktaş ile Sakaryaspor, Türk futboluna büyük katkıları bulunan eski Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba anısına, Seba´nın memleketi olan Sakarya´da hazırlık maçı yaptı. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı Rebic ve Onur Bulut'un golleriyle 2-1 kazandı.

Maçın 15´inci dakikasında, Sakaryaspor savunmasının hatasından faydalanarak topu kazanan Emrecan Bulut´un pası, penaltı noktasının hemen arkasında Rebic ile buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rebic, topu ağlara göndererek Beşiktaş´ı öne geçirdi. 0-1

20´nci dakikada Sakaryaspor´un soldan atağını başlatan Del Valle, topu yerden Kassongo´ya çevirdi. Kassongo´nun yere düşerken yaptığı vuruş, kalenin sol direğine doğru yöneldi. Direğe çarpan top, golü önlemeye çalışan Bailly´e çarparak gol çizgisini geçti. Kassongo´nun golü skoru eşitledi. 1-1

33´üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Onur Bulut´un şutu, savunmadaki Sakaryasporlu Donkor´a çarparak filelerle buluştu. 1-2

İlk yarı Beşiktaş´ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının golsüz geçmesinin ardından, maç Beşiktaş´ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Sakarya / Adapazarı - Dinçer AKBİR-Ahmet Cüneyt KULAK

2023-11-19 17:04:25