Sakaryaspor - Ankaraspor: 1-0

STAT:SapancaAtatürk Stadı

HAKEMLER: Alirıza Altunbakır, Niyazi Atakan Ataseven, Mahmut Gülle

SAKARYASPOR: Yunus Emre Tekoğul (Dk. 70 Orhan Can Bostan) - Ali Ülgen, Çağlayan Menderes, Erdi Dikmen (Dk. 80 Bülent Uzun), Bülent Cevahir (Dk. 70 Berat Can Şanlı), Mikail Okyar (Dk. 90 Murat Cem Akpınar), Umut Uzun, Simon, Rashad Muhammed (Dk. 70 Yakup Anıl Karadağ), Yusuf Sefa Karakuzu, Ndlovu

ANKARASPOR: Adal Baran Bülbül - Serkan Yavuz, İbrahim Sürgülü (Dk 60 Recep Yemişci), Furkan Eliaçık, Mehmet Burak Tarlabölen (Dk. 67 Hamza Gür), Emre Can Örme, Oğuzhan Efe Yılmaz (Dk. 84 Fahrettin Berk Yılmaz), Recep Taşbakır (Dk. 84 Fatih Kızılkaya), Yunus Emre Metin, Ömer Faruk Sezgin (Dk. 60 Yusuf Buğra Koşal), Doğukan İnci

GOL: Dk. 79 Ndlovu (Sakaryaspor)

SARI KART: Furkan Eliaçık (Ankaraspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu maçında Sakaryaspor, kendi sahasında karşılaştığı Ankaraspor´u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

8´inci dakikada Ankaraspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta İbrahim'in şutu direkten döndü.

43´üncü dakikada Sakaryaspor´da Umut Uzun'un açtığı ortada Ndlovu'nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle bitti.

80´inci dakikada Sakaryaspor´dan Mikail Okyar´ın verdiği pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Ndlovu topu ağlara göndererek takımı adına golü buldu. 1-0

Karşılaşma 1-0 sonra erdi.

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