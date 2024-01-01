Sakarya'da ormanda yangın (2)

YANGINSÖNDÜRÜLDÜ

Sakarya´nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi Esentepe mevkisinde saat 13.30´da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangın 3.5 saatlik müdahalenin ardından 17.00´de tamamen söndürüldü.

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