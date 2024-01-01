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        Sakarya'da ormanda yangın (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 20:04 Güncelleme: 01.01.2024 - 20:05
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        Sakarya'da ormanda yangın (2)
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        YANGINSÖNDÜRÜLDÜ

        Sakarya´nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi Esentepe mevkisinde saat 13.30´da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangın 3.5 saatlik müdahalenin ardından 17.00´de tamamen söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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