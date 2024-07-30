Eski Ferizli Belediye Başkanının ölümünde şüphelilerden biri 'tetikçi' olduğunu itiraf etti

SAKARYA’da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk’un (64) silahlı saldırıda öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden Muhammet Furkan Ö. (29), cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti, diğerleri ise suçlamaları reddetti. Suç aleti tabanca polis tarafından bir tarlada bulunurken, cinayetin arsa satışı nedeniyle işlendiği iddia edildi.

Olay, 27 Temmuz’da Ferizli ilçesi Karadiken Mahallesi’nde meydana geldi. Ferizli’de, AK Parti’den girdiği 2009 ve 2019 yerel seçimlerini kazanıp 2 dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, evinin 150 metre yakınında 54 UB 554 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Soğuk’un kontrolünü yitirdiği otomobil, mısır tarlasına uçtu. Kendi imkanlarıyla otomobilden inen Soğuk, yolda yere yığıldı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Soğuk’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Soğuk'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ferizli’de toprağa verildi. 3 İLDE 4 GÖZALTI Yapılan incelemede, Ahmet Soğuk'un kullandığı aracın sürücü kapısı üzerinde 8 kurşun deliği tespit edildi. Soğuk'un bedeninde yapılan incelemede de sol kasığından 1 kurşun isabet ettiği ve atar damara gelen kurşunun kan kaybından ölüme sebep olduğu belirlendi. Polisin yaptığı çalışma sonucu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Muhammet Furkan Ö. (29), M.G., N.E. ve O.E., İstanbul, Düzce ve Sakarya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin, saldırı sırasında aynı araçta oldukları öne sürülürken, olayla ilgili çok sayıda kişinin de ifadesi alındı.

AYNI ARAÇTA OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ Sorguları devam eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Düzce'de yakalanan Muhammet Furkan Ö.'nün cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği belirtildi. Furkan Ö.’nün, İstanbul'da yakalanan M.G.’nin kendisine ‘işi’ verdiğini, amacının korkutmak olduğunu, öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi. M.G. ile Sakarya’da yakalanan N.E. ve O.E. isimli kardeşler ise suçlamaları reddetti. Şüphelilerin yaralama, silahla tehdit gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi.

CİNAYET SİLAHI TARLADA BULUNDU Muhammet Furkan Ö.'nün itirafları doğrultusunda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Söğütlü ilçesinde yol kenarındaki bir tarlada yaptıkları aramada cinayetin işlendiği 9 mm çapındaki tabancayı buldu. Silahın başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığı ise balistik incelemenin sonrasında ortaya çıkacağı belirtildi. CİNAYETİN NEDENİ ARSA SATIŞI İDDİASI Polis, cinayetin Ahmet Soğuk'un belediye başkanı olduğu dönemde müteşebbis heyeti üyesi olduğu Ferizli Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir arsa satışıyla ilgili olduğu ihtimali üzerinde duruyor.