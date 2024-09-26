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        İşe giderken silahlı saldırıda yaralanmıştı; kurtarılamadı

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde dün sabah saatlerinde işe giderken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Erol Korkmaz (36), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:26 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:30
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        İşe giderken silahlı saldırıda yaralanmıştı; kurtarılamadı
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        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde dün sabah saatlerinde işe giderken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Erol Korkmaz (36), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, dün sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Remzi Efendi Caddesi’nde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan Erol Korkmaz, kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, Korkmaz’a defalarca ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Korkmaz, çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Korkmaz’ı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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