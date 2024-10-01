TIR, ağaca çarptı; sıkışan şoförü itfaiyeye kurtardı

Kaza, öğle saatlerinde Hendek ilçesi Topağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden, şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 HG 210 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. TIR şoförü araçta sıkışırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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