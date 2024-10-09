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        Makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 3'e çıktı

        SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 3'e çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:05
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        Makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 3'e çıktı
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        SAKARYA’nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 3’e çıktı. Olayda yaralanan Güven Albayrak (24) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Hendek ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül’de yaşanan patlamada Mesut Şimay (27) yaşamını yitirirken 30 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı. Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Eray Kızıldağ (23), 4 Ekim’de yaşamını yitirdi.

        İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak da kurtarılamadı. Albayrak’ın yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 3'ye çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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