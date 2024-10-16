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        Otomobil park halindeki hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada Sultan Geçtim (48) hayatını kaybetti, Adem Özdemir (46) ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:56 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:00
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        Otomobil park halindeki hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada Sultan Geçtim (48) hayatını kaybetti, Adem Özdemir (46) ise ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Yeni Mahalle Kemaletin Sami Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Adem Özdemir idaresindeki 34 GSA 266 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halindeki 54 YH 069 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Özdemir ile yanındaki Sultan Geçtim ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Sultan Geçtim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçtim, hastanenin morguna kaldırılırken, durumu ağır olan yaralı sürücü ise Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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