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        Yangında kauçuk fabrikası ile yanındaki 5 iş yeri zarar gördü

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından söndürülürken yangında fabrika ile yanında bulunan 5 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:35
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        Yangında kauçuk fabrikası ile yanındaki 5 iş yeri zarar gördü
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        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından söndürülürken yangında fabrika ile yanında bulunan 5 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Beşköprü Mahallesinde bulunan kauçuk fabrikasında gece 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikayı saran alevler yanında bulunan iş yerlerine de sıçradı. Yangının büyümesiyle Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA’lar da alevlere müdahale için bölgeye sevk edildi. Yangın ekiplerin 4 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında kauçuk fabrikası ile 5 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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