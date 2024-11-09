Bakan Uraloğlu: Deniz ticaret hacminden daha fazla pay almayı amaçlıyoruz

SAKARYA'da İMEAK Deniz Ticaret Odası 5'inci Müşterek Komiteleri Toplantısı’na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hem denizcilik sektöründeki gelişmelere, hem de yapımı devam eden projelere değindi. Bakan Uraloğlu, “Daha yapacağımız çok iş olduğunu biliyoruz. Deniz ticaret filosunu yenileyerek, 12 milyar tonu geçen dünya deniz ticaret hacminden daha fazla pay almayı amaçlıyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sapanca ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen İMEAK Deniz Ticaret Odası 5’inci Müşterek Komiteleri Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ile milletvekilleri ve davetliler hazır bulundu.

Konuşmasına denizcilik sektöründeki verileri paylaşarak başlayan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “Dünya deniz ticareti, 2023 yılında 12,3 milyar ton seviyesine ulaşarak bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 2,4 oranında büyüme gerçekleştirmiştir. Küresel mal ticaretinin tonaj bazında yüzde 85’lik bölümü deniz yoluyla yapılmaktadır. Türkiye’nin 2023 yılındaki dış ticaret hacminin de yüzde 87,5’i deniz yolu ile gerçekleşmiştir. Dolayısıyla deniz yolu taşımacılığı, modern dünyaya gerekli ölçekte mal ithalatı ve ihracatı açısından hayati öneme sahiptir. Bu bilinçle deniz ticaret filomuzu büyütmek ve limanlarımızın kapasitesini geliştirmek için attığımız adımlarla bugün, daha güçlü ve rekabetçi bir denizcilik sektörüne sahip olmanın hep beraber haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘DÜNYADA İLK 10’DA YER ALMA HEDEFİMİZE BİR BASAMAK KALDI’ Türk bayrağının dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaya devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, “2002 yılında 17'nci sırada yer alan Türk sahipli filomuz, bugün 2 bin 100'den fazla gemisiyle 52,7 milyon detveyt tona ulaşarak dünyada 11'inci sıraya yükselmiştir. Dünyada ilk 10’da yer alma hedefimize sadece bir basamak kaldı. Yine 152 olan liman tesisi sayımız, 217’ye ulaşmış, bunun 194’ü faal olarak deniz taşımacılığına hizmet etmektedir. Bu gelişime bağlı olarak, limanlarımızdaki yük trafiği de pozitif yönde etkilenmiştir. 2002 yılında limanlarımızda 190 milyon ton olan elleçleme miktarımız, 2023 yılında 521 milyon tona, konteyner hacmimiz ise 6,5 kat artarak 12,6 milyon TEU’ya ulaşmıştır” ifadelerine yer verdi.

‘YENİ BİR YURT DIŞI RO-RO HATTI DAHA AÇMAYI PLANLIYORUZ’ RO-RO taşımacılığına da değinen Bakan Uraloğlu, “RO-RO taşımacılığında da büyük başarılar elde ettik. 2023 yılında yurt dışı bağlantılı düzenli RO-RO hatlarımızda yaklaşık 705 bin araç taşıdık. Bu da son 21 yılda RO-RO taşımacılığında yüzde 220 oranında bir artış demek ve yeni RO-RO hatları kurmak için de teşvik veriyoruz. Bu yıl bitmeden Tekirdağ’dan İtalya’ya vereceğimiz teşvik ile yeni bir yurt dışı RO-RO hattı daha açmayı planlıyoruz” dedi. Projeler hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ege ve Akdeniz’de tekne imal ve çekek yerleri projelerinden biri olan Fethiye-Karaot Projesi için önemli bir ilerleme kaydettik. Proje alanı, 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak belirlenen sınırların dışına çıkarıldı. Bu nedenle yerel kullanıcılar başta olmak üzere o bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir şekilde gerekli düzenlemeyi yapacak Karagözler’in bu konudaki desteklerinden dolayı Çevre Bakanımız başta olmak üzere Bakanlığımız ilgililerine de buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Bu projeyi, özellikle Fethiye-Karagözler’deki mevcut durumun rehabilite edilmesi amacıyla yürüttük. Taşınması ön şartı ile bu projeyi bir an evvel hayata geçirmeye çalışacağız. Bu da hayırlı olsun. Muğla'da Dalaman ile Datça, Antalya'da Gazipaşa ile Demre, İstanbul'da Haliç ve Tekirdağ'da Tekirdağ Yat Limanı olmak üzere toplam kapasiteleri 2 bin 291 tekne olan yat limanının çalışmasına devam ediyoruz. İzmir'de Şifne, Çeşmealtı ve Şakran, Mersin'de Aydıncık, Çanakkale'de ise Lapseki yat limanları planlamalarımız devam ediyor. Buradan bir müjde de paylaşayım; 208 yat bağlama kapasiteli Gazipaşa Yat Limanımızın yapım çalışmalarını bitirdik ve çok yakında hizmete açmayı planlıyoruz. Ayrıca, 2025 yılında deniz ticaretimizin gelişmesi için en önemli unsurlardan biri olan acentelerimiz ile ilgili mevzuatımız ‘Gemi Acenteleri Yönetmeliği’ni güncelleyeceğimizi de duyurmak istiyorum.”

'DENİZ TURZİMİ AÇISINDAN FAYDASI OLACAK' Bakan Uraloğlu, özel teknelere ilişkin de konuşarak, “Özel teknelerle ilgili olarak dönem dönem gelen önemli taleplerden biri de teknelerin Türk bayrağına geçişinin sağlanmasına yönelik talepler. Bildiğiniz üzere imalat sektörünün korunması adına bu tür talepleri kısıtlı tutuyoruz. Ancak ülkemizde üretimi yapılmayan ve deniz turizmi açısından faydası olacağını düşündüğümüz; örneğin 24 metre ve üzeri teknelerle, 12 metre üzeri yelkenli tip tekneler gibi belli bir boy üzerindeki teknelerin ithalat rejimi yedinci madde kapsamında ikinci el olarak ithal edilebilmesini sağlayacağız” dedi.