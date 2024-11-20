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        Eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu Şelale öldü (3)

        ADLİYEYESEVK EDİLDİSakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski sevgilisi Şelale Mirzalı'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Alaattin A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:09 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:15
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        Eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu Şelale öldü (3)
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        ADLİYEYESEVK EDİLDİ

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski sevgilisi Şelale Mirzalı'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Alaattin A. (45) emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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