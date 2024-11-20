Eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu Şelale öldü (3)
ADLİYEYESEVK EDİLDİSakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski sevgilisi Şelale Mirzalı'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Alaattin A.
ADLİYEYESEVK EDİLDİ
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski sevgilisi Şelale Mirzalı'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Alaattin A. (45) emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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