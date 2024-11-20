Eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu Şelale öldü (4)
TUTUKLANDISakarya'nınAdapazarı ilçesinde eski sevgilisi Şelale Mirzalı'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Alaattin Akbaş (45), sevk edildiği tutuklandı.
TUTUKLANDI
Sakarya'nınAdapazarı ilçesinde eski sevgilisi Şelale Mirzalı'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Alaattin Akbaş (45), sevk edildiği tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.