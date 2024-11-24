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        Bölgesel Amatör Lig maçı sonrası kavga

        – SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Bölgesel Amatör Lig takımları Karasuspor ile Hendekspor maçının ardından sahada kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:08 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:10
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        Bölgesel Amatör Lig maçı sonrası kavga
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        – SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, Bölgesel Amatör Lig takımları Karasuspor ile Hendekspor maçının ardından sahada kavga çıktı. Karasuspor taraftarları ile Hendeksporlu futbolcular arasında çıkan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti.

        Bölgesel Amatör Lig 9’uncu Grup 9’uncu hafta mücadelesinde Karasuspor Hendekspor'u ağırladı. 0-0 biten maçın ardından taraftarlar sahaya inerek misafir takım Hendeksporlu futbolculara saldırdı. Futbolcular da kendilerini korumak için karşılık verdi. Polis, olaya biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlatılırken, soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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