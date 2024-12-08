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        Sakarya'da Suriyelilerden sevinç gösterisi

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ı kontrolü ele geçirmesi sonrası Suriyeliler kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:50
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        Sakarya'da Suriyelilerden sevinç gösterisi
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        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Suriye’de muhalif grupların başkent Şam’ı kontrolü ele geçirmesi sonrası Suriyeliler kutlama yaptı.

        Akyazı ilçesinde yaşayan Suriyeliler, muhalif grupların başkent Şam’ın kontrolü ele geçirmesini sevinç gösterileriyle kutladı. Suriyeliler, Gazi Süleyman Paşa Camii avlusunda toplanarak Esad aleyhine sloganlar attı. Suriyeliler daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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