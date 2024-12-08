Sakarya'da Suriyelilerden sevinç gösterisi
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ı kontrolü ele geçirmesi sonrası Suriyeliler kutlama yaptı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Suriye’de muhalif grupların başkent Şam’ı kontrolü ele geçirmesi sonrası Suriyeliler kutlama yaptı.
Akyazı ilçesinde yaşayan Suriyeliler, muhalif grupların başkent Şam’ın kontrolü ele geçirmesini sevinç gösterileriyle kutladı. Suriyeliler, Gazi Süleyman Paşa Camii avlusunda toplanarak Esad aleyhine sloganlar attı. Suriyeliler daha sonra olaysız şekilde dağıldı.
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