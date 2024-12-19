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        Çöp kamyonunun çarptığı 2 çocuk annesi öldü

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 2 çocuk annesi Solmaz Nalbantoğlu (63) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:48 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:50
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        Çöp kamyonunun çarptığı 2 çocuk annesi öldü
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 2 çocuk annesi Solmaz Nalbantoğlu (63) hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak'ta meydana geldi. E.K. (38) idaresindeki Sapanca Belediyesi’ne ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonu, Solmaz Nalbantoğlu’na çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı Nalbantoğlu, ilk müdahalesi sonrası Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nalbantoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü E.K. gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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