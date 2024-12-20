2 çocuk annesi, çöp kamyonun çarpmasıyla ölmüştü; kazanın görüntüsü ortaya çıktı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, çöp kamyonunun çarpması sonucu 2 çocuk annesi Solmaz Nalbantoğlu'nun (63) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak'ta meydana geldi. E.K. (38) yönetimindeki Sapanca Belediyesi’ne ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonu, Solmaz Nalbantoğlu’na çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı Nalbantoğlu, ilk müdahalesi sonrası Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nalbantoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.