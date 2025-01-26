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        Bakan Bolat: Bu dayanışma ve sabrın sonu selamet olacak (2)

        BAKANBOLAT ZİYARETLERDE BULUNDUAK Parti Sakarya Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ardından Sakarya Valiliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:28 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:30
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        Bakan Bolat: Bu dayanışma ve sabrın sonu selamet olacak (2)
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        BAKANBOLAT ZİYARETLERDE BULUNDU

        AK Parti Sakarya Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi’ne katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ardından Sakarya Valiliği’ni ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bolat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile makamında görüştü. Buradan Sakarya AK Parti İl Başkanlığı ve Sakarya MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Bolat, partililerle bir araya geldi. Bakan Bolat'ın programı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi'nde iş insanlarıyla buluşmasıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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