Karlı yolda araçlarında mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

Olay, gece saatlerinde Pamukova ilçesi Bakacak Mahallesi orman yolunda meydana geldi. Yola çıkan 6 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil karla kaplı yolda kaldı. Ormanda soğuk havada mahsur kalan aile jandarmayı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından Z.A. (31), M.A. (44), S.C. (63), Ç.A. (7), R.A. (4) ve C.A. (1) kurtarıldı. 3’ü çocuk, 6 kişi evlerine ulaştırıldı.

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