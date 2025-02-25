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        Karlı yolda araçlarında mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde karla kaplı yolda araçlarıyla mahsur kalan aynı aliden 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:18 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:20
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        Karlı yolda araçlarında mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı
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        SAKARYA’nın Pamukova ilçesinde karla kaplı yolda araçlarıyla mahsur kalan aynı aliden 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, gece saatlerinde Pamukova ilçesi Bakacak Mahallesi orman yolunda meydana geldi. Yola çıkan 6 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil karla kaplı yolda kaldı. Ormanda soğuk havada mahsur kalan aile jandarmayı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından Z.A. (31), M.A. (44), S.C. (63), Ç.A. (7), R.A. (4) ve C.A. (1) kurtarıldı. 3’ü çocuk, 6 kişi evlerine ulaştırıldı.

        Galeri
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        Galeri

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