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        Amatör futbolcu bacağından vuruldu

        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:08 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:10
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        Amatör futbolcu bacağından vuruldu
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        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde F.E.B. (20), tartıştığı arkadaşı E.S. (18) tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. F.E.B.’nin Süper Amatör Lig’de mücadele eden Serdivanspor’da forma giydiği belirtildi.

        Olay, öğle saatlerinde Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Süper Amatör Lig’de mücadele eden Serdivanspor'da futbol oynayan F.E.B. ile arkadaşı E.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile E.S., F.E.B.'yi tabanca ile bacağından vurdu. F.E.B. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Futbolcu F.E.B. ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma kaçan şüpheliyi arıyor.

        Galeri
        Galeri

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