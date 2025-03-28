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        Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        SAKARYA'da hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:35
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        Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        SAKARYA’da hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Karapürçek ilçesine bağlı Kızılbayır Mahallesi’nde dün hareket halindeki otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip içindeki yolcularla birlikte indi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, otomobili kısa süre içerisinde söndürdü.

        Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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